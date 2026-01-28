El turismo cultural en México alcanzo 21.4 millones de visitantes en 2025: Sectur

enero 27, 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, sostuvo un encuentro de trabajo con la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, en el que abordaron estrategias conjuntas para fortalecer el turismo cultural en México.

Coincidieron en que el patrimonio histórico y arqueológico del país representa una poderosa palanca para detonar el desarrollo integral en los territorios. En este sentido, subrayaron que el objetivo es impulsar el turismo cultural como motor de Prosperidad Compartida, capaz de generar bienestar en las comunidades, fortalecer la identidad, incentivar la conservación del patrimonio y diversificar la oferta turística de manera sostenible.

En este encuentro, la titular de la Secretaría de Turismo expuso que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en 2025, 21.4 millones de personas visitaron en su conjunto las zonas arqueológicas y museos del país, lo que representa un 9.1 por ciento más que en 2024.

Precisó que el incremento en la afluencia de visitantes a estos espacios refleja el creciente interés del público nacional y extranjero por el patrimonio cultural de México.

“Nuestra riqueza histórica y cultural es uno de los principales motores que nos posicionan en la escena internacional; el crecimiento en la visita a museos y zonas arqueológicas confirma que México es un país que inspira, educa y enamora a quienes nos visitan”, expuso.

Detalló que, durante dicho periodo las zonas arqueológicas del país recibieron 9.9 millones de visitantes, de los cuales 64 por ciento fueron nacionales y 36 por ciento extranjeros. Añadió que esta cifra representa un incremento de 1.4 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 9.8 millones de visitantes.

Asimismo, señaló que los museos del país registraron 11.5 millones de visitantes, lo que equivale a un aumento de 16.8 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se reportaron 9.9 millones de visitantes. Del total registrado en 2025, 89 por ciento correspondió a visitantes nacionales y 11 por ciento a extranjeros.

Rodríguez Zamora destacó que, en 2025, los museos con mayor afluencia fueron el Museo Nacional de Antropología, que concentró 44 por ciento del total; el Museo Nacional de Historia, con 23 por ciento; y el Museo del Templo Mayor, con 4 por ciento.

En cuanto a las zonas arqueológicas, el mayor flujo de visitantes se registró en Chichén Itzá, con 2.2 millones; Teotihuacán y su Museo de Sitio, con 1.8 millones; y Tulum, con 1.0 millón de visitantes.

Finalmente, reiteró el compromiso del Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para consolidar la diversificación turística vinculada al patrimonio cultural. “Promover el acceso a nuestros museos y zonas arqueológicas fortalece la identidad nacional y dinamiza las economías locales. Seguiremos trabajando para que más mexicanos y visitantes del mundo conozcan y vivan la grandeza cultural de nuestro país”, concluyó.