Vive el Día de Muertos en Veracruz; presenta SECTUR cartelera turística

octubre 29, 2025

Xalapa, Ver., miércoles 29 de octubre de 2025.- Veracruz, a través de la Secretaría de Turismo (SECTUR), te invita a celebrar la tradición del Día de Muertos y disfrutar estas fechas en sus regiones turísticas, con festivales y la gastronomía que refleja la identidad de su pueblo.

El puerto de Veracruz, ubicado en la Región Primeros Pasos de Cortés, te espera para la 13ª Edición del Festival Catrina, que se llevará a cabo del 30 de octubre al 01 de noviembre.

La Región de las Altas Montañas te ofrece música, danza y ofrendas para honrar a quienes partieron, en municipios como Huatusco, Amatlán, Zongolica, Fortín, Chocamán, Córdoba y Orizaba, hasta el 02 de noviembre.

En la Región Totonaca, Martínez de la Torre albergará el IV Festival Ánimas Viven; en Misantla se realizará el Festival Todos Santos y no puedes perderte en Papantla el Festival Ninín, un tributo a las almas que regresan, del 29 de octubre al 02 de noviembre.

La Región Huasteca celebrará el emblemático Xantolo, una de las manifestaciones más representativas del Día de Muertos, en municipios como Platón Sánchez, Tampico Alto, Tantoyuca, Tempoal y Castillo de Teayo, del 30 de octubre al 02 de noviembre.

Si nos visitas en la Región Cultura y Aventura, podrás disfrutar de festivales de catrinas, altares, desfiles, concursos de disfraces y actividades artísticas en Xalapa, Emiliano Zapata, Coatepec, Xico, Naolinco, Actopan y Coacoatzintla, hasta el 02 de noviembre.

Finalmente, en la Región Olmeca, Villa Allende, en Coatzacoalcos, será sede de Asústame Panteón el 30 de octubre, un evento que combina creatividad local con el orgullo por nuestras tradiciones veracruzanas.

Consulta la cartelera completa en las redes oficiales de la Secretaría de Turismo y vive estas fechas con alegría, orgullo y sensibilidad, recordando el valor de nuestras raíces, la fortaleza de nuestras comunidades y la belleza de nuestras tradiciones.