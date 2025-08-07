Prepara Sectur catálogo turístico digital

agosto 7, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Se elabora una aplicación digital que contendrá más de 630 atracciones turísticas del Estado de Veracruz, a fin de eficientar la promoción, informó el titular se la Secretaría de Turismo, Igor Rojí López.

En entrevista, el funcionario estatal que se trata de espacios de las 7 regiones del Estado.

En dicha plataforma se contará con información sobre los atractivos, fiestas, lugares, museos, gastronomía y todo aquello de interés para los visitantes.

Se cuenta, dijo, con un catálogo de más de 630 actividades, sitios y fiestas que son del interés para los visitantes y se busca acercarles esa información desde la forma más sencilla como lo es un teléfono celular.

Entre las actividades que incluirá dicho catálogo se encuentra la Ruta de la Orquídea en Coatepec, donde dijo que esa actividad será parte de la nueva aplicación, la cual espera sea lanzada en los próximos días.

Igor Rojí López comentó que en próximos días la Secretaría de Turismo Federal dará a conocer los resultados de la evaluación a los 177 pueblos mágicos, donde el objetivo es que los pueblos mágicos de Veracruz alcancen la categoría triple A.