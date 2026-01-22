Explota pipa con hidrocarburo en la autopista México-Tuxpan

enero 22, 2026

La caída y posterior explosión de una pipa cargada con hidrocarburo registrada durante la madrugada de este jueves en la autopista México–Tuxpan provocó el cierre total de la vialidad, así como una intensa movilización de cuerpos de emergencia y la evacuación preventiva de pobladores en la zona.

El accidente ocurrió alrededor de las 02:00 horas, cuando una pipa de doble remolque se precipitó a un barranco a la altura del kilómetro 109, cerca de la caseta de San Alejo. Hasta el momento, la mecánica del percance no ha sido confirmada; la unidad cayó desde una altura aproximada de 60 metros.

Tras el impacto, la unidad explotó y se incendió. Aunque debajo del puente no se localizan viviendas, vecinos de comunidades cercanas salieron de sus domicilios de manera preventiva ante el riesgo que representaban las llamas. El conductor falleció en el lugar debido a la magnitud del accidente.

Elementos de Protección Civil, Guardia Nacional y cuerpos de auxilio establecieron un perímetro de seguridad de aproximadamente dos kilómetros, por lo que la circulación permanece cerrada en ambos sentidos.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si la estructura del puente presenta daños. En tanto, continúan las labores de enfriamiento y control de riesgos, ante la posibilidad de una nueva explosión. Se exhorta a los automovilistas a evitar la zona y utilizar las rutas alternas indicadas por las autoridades.