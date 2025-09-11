Empresa dueña de la pipa que explotó en Iztapalapa se hará responsable

septiembre 11, 2025

Redacción. Por medio de un comunicado, la empresa transportadora SILZA, propietaria de la pipa de gas LP involucrada en el accidente en el Puente de la Concordia, en Itztapalapa, informó que cuenta con pólizas de seguro vigentes.

Lo que incluye:

-Seguro de responsabilidad civil

-Seguro por daño ambiental

-Coberturas específicas para transporte de materiales peligrosos

Las aseguradoras ya iniciaron el proceso para responder por los daños materiales, personales y sociales derivados del incidente, informaron.