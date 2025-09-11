Investigan posible exceso de velocidad en explosión de pipa en CDMX

septiembre 11, 2025

La fiscal general de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde, apunta al exceso de velocidad como probable causa de la explosión de la pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa.

Por ahora, se investigan dos líneas principales: un posible incumplimiento del conductor y el cumplimiento de regulaciones por parte de la empresa responsable.

Peritos en criminalística, química, incendios, explosiones y tránsito participan en el caso con apoyo de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

Hasta el momento, la explosión en el Puente de la Concordia ha dejado ocho muertos y 94 heridos. De estos, 22 están en estado crítico, seis en situación grave y 39 delicados.

Además, 19 personas fueron dadas de alta luego de recibir atención médica. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas y responsabilidades.