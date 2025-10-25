Se incendia pipa en la autopista Xalapa-Veracruz

octubre 25, 2025

Redacción/Xalapa. Esta mañana una pipa que transportaba diesel se incendió sobre el libramiento de Plan del Río, en el municipio de Emiliano Zapata, este hecho provocó una gran movilización de cuerpos de emergencia y el cierre por completo de la circulación.

Aproximadamente a las 7:30 de la mañana el vehículo se dirigía a Xalapa cuando se impactó contra el muro central a la altura del kilómetro 25, provocando una fuga de combustible y un gran incendio.

De inmediato, automovilistas que circulaban en la zona hicieron un llamado al 911 para alertar sobre la situación, De inmediato, personal de la Policía Estatal y Municipal implementó un operativo para acordonar el área y mantener a salvo a los conductores, mientras arribaban las unidades de auxilio.

No se registraron lesionados, únicamente daños materiales, el chofer de la unidad solo presentó lesiones leves y crisis nerviosa.