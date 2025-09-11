Sheinbaum reitera apoyo a afectados por explosión de pipa en CDMX

septiembre 11, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum manifestó su solidaridad con las víctimas de la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, y aseguró que su gobierno continuará apoyando a las familias afectadas, al tiempo que condenó el asesinato ocurrido en Estados Unidos contra el activista Charlie Kirk.

Sheinbaum señaló que desde el primer momento se mantuvo coordinación con las autoridades de la Ciudad de México para atender la emergencia registrada el miércoles en la capital.

“Hemos estado cercanos y con los equipos, junto a la jefa de Gobierno, por el lamentable accidente que ocurrió en Iztapalapa. Han estado los tres compañeros de los sistemas de Salud muy pendientes, obviamente la Secretaría de la Defensa, la Marina y la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, que desde el primer momento estuvo ahí”, expresó.

La mandataria federal reiteró que se mantendrá el respaldo del gobierno de México a las personas afectadas: “Nuestra solidaridad a todos aquellos familiares que perdieron a una persona, y lo que se necesite vamos a estar muy pendientes”.

Por otra parte, Sheinbaum también lamentó los hechos ocurridos en Estados Unidos contra el activista conservador Charlie Kirk, y subrayó el rechazo de su administración a cualquier manifestación violenta.