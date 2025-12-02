Piden retomar trabajos de la calle Encanto para evitar accidentes

diciembre 2, 2025

Ariadna García/Xalapa. Habitantes de la calle Encanto expresaron su preocupación por los trabajos viales que quedaron detenidos desde hace una semana, luego de que se retirara la carpeta asfáltica y quedaran abiertos varios hoyos que actualmente representan un riesgo para quienes transitan por la zona.

De acuerdo con vecinas y vecinos, el personal acudió únicamente una jornada para levantar el pavimento, sin que hasta ahora se haya retomado la intervención ni colocado señalética que advierta a peatones, automovilistas y motociclistas sobre las irregularidades del terreno.

“Levantaron la carpeta y se fueron y ya no regresaron. Desde ese día los hoyos se han hecho más profundos y los carros caen casi pegando la suspensión”, compartió Karla Cabral, habitante del área.

Los baches se ubican incluso frente a accesos de viviendas, lo que ha complicado la entrada y salida de vehículos.

“A mí me afecta en mi entrada porque ya se hicieron más surcos y el carro se derrapa y pega muy feo”, añadió.

La ciudadanía destacó que la situación es especialmente riesgosa para motociclistas.

“Ayer sí vi que un motociclista cayó muy feo. No se esperan que este eso, es muy peligroso para los motociclistas”, comentó una vecina.

Ante esto, los habitantes de la calle Encanto solicitaron que se valore la posibilidad de retomar los trabajos y colocar señalamientos temporales que ayuden a prevenir accidentes mientras continúan las labores de rehabilitación.