Se registra aparotoso accidente en la avenda Lázaro Cárdenas

agosto 6, 2025

Redacción/Xalapa. Durante el transcurso de la tarde de este miércoles 6 de agosto, se registró un aparatoso choque vehicular en la avenida Lázaro Cárdenas de esta ciudad Capital. El choque se dio a la altura de la Corona donde se vieron involucrados dos vehículos: un tráiles y un automovil de color rojo.

El impacto fue tal que la parte trasera de auto rojo quedó destrozada. De momento no se sabe cual es la situación de las personas lesionadas. Hasta el lugar se trasladaron cuerpos de emergencia para dar atención a los involucrados.

El tráfico se vio paralizado y aunque ya se encuentran elementos de Tránsito y Policía Municipal, la circulación aun no se reestablece del todo.