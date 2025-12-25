Llaman a cuidar a las mascotas en estas fechas por la pirotecnia

diciembre 25, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. La coordinadora del proyecto Acciones para el Respeto y Protección Animal (ARPA) Lourdes Jiménez Mora, hizo un llamado a las familias para cuidar a las mascotas de la pirotecnia en estas fechas dado que pese a estar prohibida sigue utilizándose.

Dijo que es importante remarcarles a las personas que tienen mascotas, que tienen la responsabilidad de cuidar a los animales que viven con ellos.

“La pirotecnia afecta muchas cosas, pero en lo que tiene que ver a los animales que son nuestros compañeros, nosotros tenemos que buscar la forma de que esa pirotecnia no los dañe, tener espacios seguros para ellos, tener lugares donde se sientan menos agredidos, buscar cualquier tipo de técnicas. Hay muchas que se han dado a conocer de manera científica, espacios cerrados, oscuros, protegidos, que los conozcan desde antes, asegurar las rejas, asegurar las ventanas, que no se queden solos”, remarcó.

Subrayó que, un animal que se extravía o que tiene algún problema durante el uso de la pirotecnia, no nada más es responsabilidad de quien hace uso de ésta, sino también de quien no ha resguardado a sus mascotas.

“Y todo lo que tiene que ver con vida silvestre, con contaminación, con el ruido excesivo, eso sí es responsabilidad de quien usa la pirotecnia y de las autoridades que están haciendo caso omiso, aun sabiendo, que la pirotecnia es totalmente dañina”, agregó.

Consideró que este tema está siendo difícil porque la población, no está poniendo la atención necesaria, no se interponen denuncias, y en otros casos por la omisión del gobierno.