Entrega Alberto Islas domo en telesecundaria de El Tronconal

octubre 23, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- “Esta obra es resultado de un esfuerzo extraordinario que mejora la calidad educativa de quienes asisten a este espacio”, afirmó el alcalde Alberto Islas Reyes, durante la entrega de un domo en la Telesecundaria “Lic. Benito Juárez García”, en la congregación El Tronconal.

Durante el acto, el Edil reconoció el compromiso y responsabilidad del Cabildo, que autoriza los recursos para hacer realidad obras como ésta.

Destacó que esta estructura, además de brindar protección ante las condiciones climáticas, servirá para la realización de actividades académicas, deportivas, cívicas y festivas.

“Les agradezco la paciencia para que se pudiera construir este domo; son muchas las necesidades que se reflejan en todo Xalapa, pero hoy este proyecto es un hecho y una realidad. Es para ustedes, que lo disfruten”, expresó.

Con esta obra se beneficia a más de 200 alumnos, quienes ahora podrán realizar distintas actividades y contar con mejores condiciones durante su jornada escolar.

Asistieron la regidora María Guadalupe Márquez Leonardo; el regidor Alfonso Marcos García Castillo; el secretario del Ayuntamiento, Enrique Córdoba Del Valle; el director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Eduardo Lara García, así como funcionariado municipal.