En Poza Rica y Álamo, Rocío Nahle y Claudia Sheinbaum coordinan auxilio y ayudahumanitaria para damnificados

octubre 17, 2025

Álamo, Ver., viernes 17 de octubre de 2025.- La gobernadora Rocío Nahle García

recibió este mediodía en Poza Rica a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en su tercera visita a Veracruz desde el inicio de la emergencia provocada por los recientes fenómenos naturales.

Juntas encabezaron la sesión del Comité Nacional de Emergencias, donde evaluaron las labores de apoyo y el avance de las acciones de auxilio y recuperación a la población de los más de 40 municipios afectados por las lluvias extraordinarias registradas hace una semana.

Reafirmaron su compromiso de mantener una coordinación estrecha entre los tres órdenes

de gobierno para garantizar una atención integral a las y los veracruzanos. “Gracias por

su respaldo ante la situación que enfrenta nuestro estado.

Su apoyo fortalece el trabajo

conjunto por la recuperación y el bienestar de las y los veracruzanos”, expresó la

Gobernadora en redes sociales.

Al concluir el encuentro, supervisaron la entrega de ayuda humanitaria, los traslados

médicos y la evacuación de familias mediante puentes aéreos, que actualmente operan

con 20 helicópteros, fortaleciendo las tareas de rescate y asistencia.

Posteriormente, se trasladaron a la cabecera municipal de Álamo para supervisar

personalmente las labores de recuperación, como la remoción de escombros realizados

por el Ejército Mexicano a través del Plan DN-III-E, se les garantizó la incorporación de

más maquinaria para agilizar la limpieza y corroboraron que los censos casa por casa se realicen por parte de los Servidores de la Nación.