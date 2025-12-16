En estas fechas comparecerán los titulares de organismos autónomos

diciembre 16, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.— El Congreso de Veracruz aprobó el calendario de comparecencias de las y los titulares de los organismos autónomos del estado, como parte del proceso de revisión y fiscalización de sus informes anuales de actividades, el cual se desarrollará durante la segunda quincena de enero.

En la última sesión del periodo ordinario correspondiente al segundo año de la actual Legislatura, se validó el orden de presentación de las personas titulares de los órganos autónomos, en cumplimiento del proceso de rendición de cuentas ante el Poder Legislativo.

De acuerdo con el calendario aprobado por el Pleno, las comparecencias se realizarán ante las comisiones permanentes correspondientes y darán inicio el miércoles 21 de enero de 2026.

Ese día, a las 10:00 horas, comparecerá la titular de la Fiscalía General del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, ante la Comisión Permanente de Procuración de Justicia. La funcionaria rindió protesta el lunes 8 de diciembre, por lo que deberá informar sobre el estado que guarda la institución, incluida la gestión de su antecesora, Verónica Hernández Giadáns.

Ese mismo miércoles, pero a las 16:00 horas, comparecerá el titular de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (Ceapp), Luis Ramírez Baqueiro, ante la comisión del mismo nombre.

Para el jueves 22 de enero, a las 10:00 horas, está programada la comparecencia de la titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), Delia González Cobos, ante la Comisión Permanente de Vigilancia.

Ese mismo día, a las 16:00 horas, acudirá la encargada de despacho de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Minerva Regina Pérez López, ante la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

Las comparecencias se llevarán a cabo en el Auditorio “Sebastián Eduardo de Tejada”, ubicado en el Palacio Legislativo.

Cabe mencionar que se modificó el formato de las comparecencias, por lo que las y los titulares de los órganos autónomos dispondrán de 30 minutos para un mensaje inicial, seguido de dos rondas de preguntas y respuestas, en las que contarán con 20 minutos para responder a los cuestionamientos de las y los diputados locales.