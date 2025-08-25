Empleada de CAEV provoca choque múltiple; cuatro vehículos rojos presentaron daños

agosto 25, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Cuatro vehículos, de color rojo, resultaron con daños tras un choque múltiple sobre la avenida Lázaro Cárdenas en la ciudad de Xalapa, la mañana de este lunes 25 de agosto, a unos metros de Palacio Legislativo.

Los hechos ocurrieron a la altura de la calle Encanto, con dirección a Palacio de Justicia, afuera de las oficinas de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV).

La conductora de una camioneta Nissan X-Trail, empleada de la CAEV, perdió el control de la unidad presuntamente al circular a exceso de velocidad porque presuntamente llegaba tarde a su centro laboral.

En el accidente se vieron involucrados tres vehículos más: una camioneta Renault-Duster, un Nissan-Tsuru y un Chevrolet-Chevy, todos de color rojo.

Al sitio llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos de Xalapa, quienes realizaron labores de limpieza por el derrame de aceite en la carpeta asfáltica.

Mientras tanto, agentes de Tránsito del Estado, en coordinación con la Policía Municipal y la Policía Estatal, acordonaron la zona, tomaron conocimiento de los hechos y efectuaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.

Además, hay reporte de personas lesionadas que fueron atendidas por paramédicos en el sitio sin ser trasladadas a un hospital y también cuantiosos daños materiales.

Las llantas derechas de la camioneta Nissan-Xtrail quedaron recargadas sobre la fachada de la CAEV. Este vehículo fue retirado con la ayuda de una grúa poco antes de las diez de la mañana, cuyas maniobras ocasionaron caos vial con dirección a Las Trancas.