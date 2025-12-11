Camioneta derriba tres postes cerca de Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe

diciembre 11, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Una camioneta dedicada al servicio de carga provocó un accidente la madrugada de este jueves 11 de diciembre al derribar tres postes en el barrio de El Dique de la ciudad de Xalapa, interrumpiendo servicios de comunicación y alumbrado público.

El incidente ocurrió en la calle Mártires de Xalapa, en las inmediaciones de la Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe, en la zona del Paseo de los Lagos, donde llegan miles de peregrino en estas fechas.

Los reportes indican que el conductor de la camioneta, mientras realizaba una maniobra de carga o descarga, se enganchó con cables que colgaban, provocando que la fuerza de arrastre derribara la infraestructura.

El saldo del percance fue la caída de tres postes: dos de alumbrado público y uno de telefonía. El impacto generó que los cables quedaran tendidos sobre la calle, representando un riesgo para transeúntes y vehículos.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron de inmediato al sitio para acordonar la zona y evitar mayores incidentes que pongan en peligro a la población.

Las autoridades trabajaron para mantener el flujo vehicular controlado mientras se esperaba la llegada de personal de las empresas afectadas para iniciar las labores de retiro de los postes y la reparación de la red.

Las autoridades investigan si la altura de la unidad de carga excedía lo permitido o si la infraestructura de cableado presentaba anomalías.