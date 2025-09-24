Grupo MAS avanza en garantizar agua para Veracruz y Medellín: CAEV

septiembre 24, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La empresa Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS) comenzó a extraer agua del río Cotaxtla para potabilizarla y garantizar el abasto a los habitantes de Veracruz y Medellín, confirmó el titular de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), Luis Fernando Cervantes Cruz.

El funcionario explicó que, aunque los municipios aún analizan la posibilidad de revocar la concesión otorgada en 2016, la empresa ya empezó a cumplir con las condiciones establecidas por el Congreso local para asegurar el suministro del vital líquido.

“Va a haber mayor abastecimiento de agua, ellos están avanzando —hay que reconocerlo— en garantizar el suministro a la población”, señaló el exdiputado local.

Cervantes Cruz advirtió que, a pesar de estos avances, la concesión podría ser retirada debido a las quejas de cobros excesivos y deficiencias en el servicio.

“En el momento en que nos den la instrucción, tomamos el control de Grupo MAS”, afirmó.

Cobro digital del servicio de agua

El titular de la CAEV anunció que se ha logrado un mayor avance en la recuperación de cartera vencida en los 90 municipios donde opera el organismo. Como parte de las mejoras, se digitalizará el pago del servicio para evitar fraudes.

“A partir de este mes de septiembre se elimina el pago manual. Los usuarios recibirán un código QR que enlazará el sistema de cobro y se evitarán fraudes por parte de trabajadores”, detalló.

El funcionario reconoció que en el pasado se detectaron casos de corrupción, en los que los pagos hechos en ventanilla no se registraban y el suministro terminaba siendo suspendido, “estamos acabando con la corrupción”, concluyó.