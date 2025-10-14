Choque entre tráileres provoca cierre total de la Puebla-Orizaba

octubre 14, 2025

Un fuerte accidente vial entre dos unidades pesadas mantiene cerrada la circulación sobre la autopista Puebla-Orizaba, con sentido a Veracruz, lo que ha generado largas filas de vehículos varados en la zona.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:42 horas, a la altura del kilómetro 223, kilómetros adelante de la caseta de Esperanza y antes de las Cumbres de Maltrata, luego de que un tráiler impactó a otro que se encontraba estacionado. De acuerdo con los primeros reportes, la densa neblina habría impedido que el conductor se percatara la presencia de la unidad detenida, provocando el choque.

Tras el impacto, la cabina del tráiler se incendió; testigos intentaron sofocar el fuego mientras arribaban elementos de Capufe para atender la emergencia.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del conductor, mientras que personal de la Guardia Nacional permanece en el sitio abanderando la zona y coordinando el tránsito vehicular, ya que persisten bancos de niebla que dificultan la visibilidad.

Se exhorta a los automovilistas que se dirigen a Veracruz a buscar rutas alternas, pues aún no se ha determinado la hora de reapertura de la vialidad, y se reportan congestionamientos en ambos sentidos de la autopista.