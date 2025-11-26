CAEV asumirá el control del sistema de agua potable en Naranjos–Amatlán

noviembre 26, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– El Congreso del Estado autorizó al Ayuntamiento de Naranjos–Amatlán firmar un convenio con el Gobierno de Veracruz para que la Comisión del Agua del Estado (CAEV) asuma la administración, operación y mantenimiento del sistema municipal de agua potable, ante la crisis operativa y financiera que enfrenta el organismo local.

De acuerdo con el dictamen aprobado por la Comisión Permanente de Agua Potable y Saneamiento, el expediente revela que el sistema municipal de agua potable presenta un deterioro estructural que ha rebasado la capacidad operativa y financiera del Ayuntamiento.

El análisis legislativo señala que existe insuficiencia en la captación, fallas recurrentes en la red, dependencia permanente de pipas, falta de equipo especializado y una carga económica elevada por la nómina del organismo operador, lo que evidencia que el municipio no cuenta con las herramientas ni recursos necesarios para garantizar la continuidad y calidad del servicio.

La Comisión dictaminadora concluyó que, ante estas condiciones, la intervención de la CAEV se presenta como una medida necesaria y adecuada para restablecer condiciones de eficiencia y sostenibilidad del sistema de agua potable en beneficio de la población.

El dictamen también señala que el Ayuntamiento cumplió con los requisitos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, al aprobar por unanimidad en sesión extraordinaria la solicitud para transferir temporalmente la operación del servicio. La petición se sustentó en razones técnicas, operativas y financieras.

La legislación en materia de agua —incluida la Ley de Aguas del Estado de Veracruz— permite que los municipios soliciten al Ejecutivo estatal la participación de la CAEV cuando existan limitaciones que impidan una prestación adecuada del servicio. Además, la Constitución Federal y la Constitución Local respaldan la posibilidad de celebrar convenios para que el Estado asuma de manera temporal el servicio de agua potable.

La Comisión destacó que la intervención del organismo estatal especializado permitirá fortalecer capacidades técnicas y administrativas, además de garantizar la prestación del servicio bajo principios de continuidad, regularidad, eficiencia y sostenibilidad, elementos esenciales del derecho humano al agua.