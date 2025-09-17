Caev lista para abastecer agua a municipios afectados por el cierre de la presa Yuribia

septiembre 17, 2025

Yhadira ParedesXalapa, Ver.- La Comisión de Agua del Estado de Veracruz podría empezar a surtir agua a través de pipas a la población de los municipios afectados por el cierre de la presa Yuribia que abastece la zona sur del estado, adelantó su director, Luis Fernando Cervantes Cruz.

En entrevista, dijo que se tienen al menos 20 pipas para poder repartir el vital líquido en municipios como Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, luego de 48 horas en que habitantes de Tatahuicapan cerraron nuevamente las válvulas de la presa.

“Nosotros estaremos pendientes para apoyar a la población con pipas en cuanto sea requerido, claro que sí, hemos estado apoyando al municipio con asesoría técnica. Eso es lo que hemos estado haciendo”.

Indicó que la solicitud de reparto de agua a la CAEV la tienen que hacer los municipios a la brevedad posible porque la población no puede estar más de una semana sin servicio.

“Nosotros estamos preparados con equipo para poder intervenir a la hora que nos instruyan. Nosotros tenemos más de 20 pipas disponibles para poder moverlas a la hora que nos informen”, dijo Cervantes.



Asimismo, aclaró que el tema de las negociaciones con la población del Tatahuicapan no corresponde a la CAEV, sino a la Secretaria de Gobierno.