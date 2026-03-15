Se aproxima descenso de temperaturas por el FF41; Protección Civil Municipal emite Aviso Preventivo

marzo 15, 2026

Xalapa, Ver., 15 de marzo de 2026.- Ante el ingreso del Frente Frío 41, la Dirección de Protección Civil emitió un Aviso Preventivo a la población, ya que el fenómeno ocasionará disminución de temperaturas y viento intenso.

Los pronósticos indican que el Frente Frío ingresaría entre la madrugada y el mediodía del lunes 16 de marzo, generando lluvias de ligeras a moderadas y niebla.

Además, se prevé evento de norte con rachas fuertes a muy fuertes, las cuales iniciarían la madrugada o mañana del lunes, alcanzando su máxima intensidad entre la mañana y mediodía, disminuyendo gradualmente por la tarde y noche.

Se espera viento sostenido de 45 a 65 kilómetros por hora y rachas de hasta 85 kilómetros por hora.

Al estar impulsado por una masa de aire ártico, el Frente Frío también generaría un marcado descenso de la temperatura desde la tarde y noche del lunes con máximas de entre 16 y 18 grados, y mínimas de entre 6 y 8 grados.

Derivado de ello, se recomienda abrigarse bien, asegurar techos, tinacos y objetos que puedan ser arrastrados por el viento, y no salir en los momentos de viento más intenso.

En caso de que sea necesario, se debe transitar con precaución y distanciarse de arbolados, infraestructuras o cableados que puedan caer o estén tirados.

Asimismo, es importante mantener atención a los avisos oficiales y en caso de alguna emergencia reportarla al 911 o a los números telefónicos de Protección Civil: 228 840 4220 y 228 890 0794.