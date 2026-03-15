Protección Civil pide reportar enjambres cercanos a viviendas

marzo 15, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.

La dirección de Protección Civil de Xalapa exhortó a la población a reportar la presencia de panales o enjambres que se encuentren cerca de viviendas o en sitios donde puedan representar algún riesgo para las personas.

La titular Alma Fuertes Jara, explicó que en esta época del año es habitual que aumente la actividad de abejas, por lo que pidió a la ciudadanía evitar molestarlas y mantener la calma si llegan a observarlas.

“Las abejas normalmente, si no las molestas, no son agresivas. El tema es observar dónde se instalan y tener la precaución de no utilizar esos espacios”, señaló.

La funcionaria detalló que, de acuerdo con la normativa ambiental, los panales de abejas no se retiran, ya que se trata de una especie clave para el equilibrio ecológico y cuya población enfrenta riesgos de disminución.

“Por norma no retiramos los panales de abejas, solamente de avispas, porque las abejas tienen peligro de extinción y tenemos que protegerlas”, puntualizó.

En cambio, cuando se detectan panales de avispas en zonas cercanas a viviendas o lugares con constante tránsito de personas, sí se llevan a cabo acciones para retirarlos, labores que pueden realizar tanto personal de Protección Civil como del cuerpo de Bomberos.

La directora indicó que es importante reportar los casos en los que estos insectos se encuentren en techos, aleros o espacios donde exista contacto frecuente con las personas, ya que no todos los enjambres representan un riesgo.

“Puedes ver un panal en medio de una araucaria en el parque Juárez y no representa peligro para nadie, pero si lo tienes en el alero de tu casa y son avispas, sí puede ser un riesgo para tu familia”, comentó.

Reiteró que ante cualquier situación que genere inquietud, la ciudadanía puede comunicarse con Protección Civil para que personal especializado evalúe el caso y determine si es necesario intervenir.