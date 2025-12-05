Extorsiones telefónicas, uno de los delitos con mayor incidencia en Papantla

diciembre 5, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Si bien aseguró que la seguridad se encuentra bajo control en Papantla, el presidente municipal Celestino Pino Guevara, reconoció que las incidencias más recurrentes son los asaltos y el tema de extorsiones telefónicas.

“Tenemos tema de inseguridad en el estado, hay unas circunstancias muy particulares, hay impactos altos y hay de manera cotidiana, pero nosotros hemos podido soportarlos”.

Señaló que los principales problemas que se registran en sus municipios son asaltos, pero en casos aislados, pero sí extorsiones telefónicas.

“Trabajamos de manera conjunta con la Policía Municipal coordinados con la Policía Estatal y la Guardia Nacional, las mesas de seguridad funcionan todos los días, dos veces por semana nos reunimos de forma presencial y el resto de manera virtual, dónde analizamos zonas de riesgo y definimos acciones preventivas”.

A decir de Pino Guevara, Papantla aún conserva un clima de tranquilidad, no tenemos un comportamiento crítico que indique expansión del delito.

Por otra parte, en otro tema respecto a los daños ocasionados por las intensas lluvias del mes de octubre, el presidente municipal detalló que no se registraron derrames de hidrocarburos en territorio papanteco, sí hubo afectaciones importantes en diversas comunidades.

Fueron 50 localidades las que resultaron con daños de distinta magnitud, principalmente 12 asentadas en la ribera baja del río Tecolutla y del arroyo Joloapan, donde el agua causó los mayores estragos.

Finalmente, refirió que fueron mil 226 familias damnificadas con afectaciones que van desde pérdidas parciales hasta daños severos en viviendas y cultivos.