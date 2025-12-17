Ambientalistas respaldan a pobladores que exigen cancelación de planta tratadora en Papantla

diciembre 17, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. La Coordinadora Regional de Acción Solidaria, en conjunto con diversas organizaciones civiles, se ha sumado a la firme exigencia de los habitantes de la localidad de El Cedro, en el municipio de Papantla, para cancelar la instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales que consideran irregular.

Alejandra Jiménez Ramírez, recordó que esta movilización, que inició en septiembre, integra también a comunidades vecinas como Gustavo Díaz Ordaz, Tres Cruces, Río Blanco y Boca de Lima, estas últimas pertenecientes al municipio de Tecolutla, quienes ven en este proyecto una amenaza directa a su territorio y recursos naturales.

La principal preocupación de los pobladores radica en la ubicación de la planta a orillas de un arroyo compartido que es fundamental para la vida diaria de la región. Este cuerpo de agua no solo funciona como un espacio de recreación y fuente de agua de calidad para el aseo personal, sino que también es el sustento de la pesca para el autoconsumo y el hogar de diversas especies protegidas como nutrias, perros de agua, tortugas, camarones y guapotes.

Por esta razón, cada localidad ha conformado comités que se reúnen en asambleas para dar voz a sus comunidades ante las instancias municipales.

A pesar de que la obra ya cuenta con un 60% de avance, los manifestantes denuncian que las autoridades les han negado sistemáticamente el acceso a los permisos de construcción y a los estudios de impacto ambiental.

Los ciudadanos acusan haber sido ignorados en citas oficiales y «entretenidos» con videos de plantas tratadoras de otros países que no reflejan la realidad local. Como respuesta a esta opacidad, los comités han mantenido bloqueada la construcción de la planta, señalando que en Veracruz existen múltiples ejemplos del funcionamiento deficiente y desastroso de este tipo de infraestructura.

La exigencia de los habitantes totonacos es clara: proteger el agua, el medio ambiente y la salud pública frente a lo que consideran un grave error administrativo. Argumentan que permitir la culminación y operación de esta planta atentaría contra el derecho humano a un entorno sano y provocaría la degradación irreversible del ecosistema en Papantla y Tecolutla.

Bajo la consigna de no permitir la contaminación de sus manantiales y arroyos, las comunidades exigen la cancelación inmediata del proyecto para evitar futuros inconvenientes o fallas técnicas que pongan en riesgo su patrimonio natural.