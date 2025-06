Bonifacio Castillo impugna resultados en Papantla

junio 18, 2025

*A pesar de que fue el que menos votos obtuvo el pasado 1 de junio, dice que es el único que cumplió con los requisitos de elegibilidad

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El exdiputado local y ex aspirante a la alcaldía de Papantla por el Partido del Trabajo, Bonifacio Castillo Cruz presentó un recurso ante el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEEV) para que se le reconozca como presidente municipal electo, al ser el único, asegura, que cumplió con los requisitos como candidato de pueblo indígena.

En conferencia de prensa, el político dijo que acudió a los tribunales para pedir el reconocimiento como presidente municipal electo, consciente de que no tuvo la votación ganadora.

“No tuvimos la votación porque la gente no salió a votar, desalentó el voto el árbitro electoral, porque cómo es posible que una población en donde el 75.5 por ciento de la población es indígena, no tuviera candidatos, más que uno y luego no pudo comunicar a la gente su propuesta porque fue en idioma extranjero, en español.”

Aseguró que las boletas electorales del pasado 1 de junio solo se hicieron en español y no en totonaco, poniendo en clara desventaja a la comunidad indígena.

“Por consiguiente considero que fue el único que fue votado para ser presidente municipal de Papantla, por reunir los requisitos de elegibilidad en ese municipio”.

Bonifacio Castillo dijo que tiene muchas posibilidades de que el TEEV analice de forma favorable la situación y sus argumentos, pues la población indígena siempre ha estado en desventaja.