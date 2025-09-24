Reporta SETSE hechos de inseguridad para sus agremiados en Sierra de Papantla y Álamo 

septiembre 24, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El secretario general del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Educación (SETSE), Oscar Rivera Óvula reconoció que hay reportes de hechos de inseguridad en contra de maestros y maestras principalmente en la zona norte de la entidad, por los cuales se han activado los protocolos de seguridad por parte de las autoridades educativas.

Entrevistado posterior a la Guardia de Honor en el monumento a Don Miguel Hidalgo y Costilla, el líder magisterial dijo que se tienen denuncias de inseguridad en los trayectos de sus hogares a escuelas.

“Estamos reportando a los niveles educativos y estos en su momento cuando entregamos si es que hubiera denuncias ante la Fiscalía General del Estado, se aplica el protocolo para resguardar a los compañeros en las supervisiones escolares y se hacen las investigaciones. Tenemos algunos casos, sobre todo en la sierra de Papantla, al norte del estado y en Álamo”.

En todos estos casos, dijo, la organización sindical hace el acompañamiento para que reciban la atención y activen los protocolos en las supervisiones escolares, a fin de no exponerlos en el trayecto diario a las instituciones educativas.

No descartó que por el tema de inseguridad algunos maestros implementen las clases a distancia, con el objetivo de que continúe el proceso educativo de los estudiantes en estas zonas.

Rivera Óvula mencionó que el resguardo de maestros y maestras en presunto riesgo se lleva a cabo en coordinación con las autoridades educativas de los diferentes niveles, sin embargo solicitan que vaya acompañado de una denuncia ante la fiscalía, pero hay temor de denunciar.