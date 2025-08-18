Durante periodo vacacional de verano se reportan 9 personas ahogadas y 54 rescates 

agosto 18, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La titular de la Secretaría de Protección Civil del estado, Guadalupe Osorno Maldonado dio a conocer que en lo que va del periodo vacacional de verano se contabilizan 9 personas ahogadas y el rescate de 54 más en zonas de playas, además de casi 410 mil turistas.

En su participación en la conferencia de la gobernadora Rocío Nahle García que se llevó a cabo este lunes, la funcionaria también dio cuenta del “saldo blanco” que se obtuvo en las actividades del “Festival del Mar” realizado este fin de semana en Coatzacoalcos.

Osorno Maldonado dijo que se tiene en promedio, cada fin de semana, la visita de casi 90 mil personas en las zonas de playa, y en este fin de semana se realizaron 12 rescates y cero ahogamientos.

Se brindaron 7 atenciones médicas, dos personas extraviadas, un incendio vehicular, dos accidentes vehiculares y cuatro personas lesionadas.

«Agradecer el apoyo de las fuerzas municipales y también de las fuerzas federales que fortalecen además de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, y todas las secretarías que fortalecen el trabajo coordinado para asegurar que las personas que vienen a Veracruz se lleven un buen recuerdo».

SALDO BLANCO EN EL FESTIVAL DEL MAR

Por otra parte, Osorno Maldonado destacó que durante las actividades del Festival del Mar se reportó saldo blanco, con una afluencia de 41 mil 600 personas, seis atenciones médicas menores, dos personas extraviadas localizadas.

«Tuvimos eventos tanto de conferencias magistrales como el tema de los conciertos masivos, eventos culturales que se dieron durante el día afortunadamente tenemos saldo blanco».