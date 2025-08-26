Dos “piratas” detenidos por asalto a plataforma de Pemex

agosto 26, 2025

La Fiscalía General de Tabasco reportó la detención de dos presuntos “piratas” que el 18 de agosto arribaron armados con una lancha a la plataforma Akal-R de Pemex, ubicada en la sonda de Campeche, para después amenazar e intimidar al personal y robar equipos de respiración autónoma propiedad de la compañía estatal.

Los detenidos responden a los nombres de Juan Luis “N” y Johnny de Jesús “N” y fueron detenidos en la laguna de Mecoacán en el municipio de Paraíso, Tabasco. Ahora, serán procesados por los cargos de robo y encubrimiento por receptación.

Durante su detención, las autoridades aseguraron 30 equipos de respiración autónoma, de los 50 que estos originalmente usurparon; una pequeña embarcación; y un teléfono celular.

En el operativo participaron elementos de la Dirección de la Policía de Investigación de Tabasco, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Policía Municipal de Comalcalco, Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y la Guardia Nacional.

“La FGE reitera su compromiso de dar seguimiento a la investigación y coordinación con las instituciones estatales y federales a fin de generar condiciones de mayor seguridad y justicia para la sociedad”, declaró la Fiscalía General del Estado de Tabasco.