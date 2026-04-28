PEMEX atiende derrumbe por toma clandestina en Edomex

abril 28, 2026

Petróleos Mexicanos (PEMEX) informa que personal especializado acudió a un inmueble ubicado en el municipio de Acolman, Estado de México, donde se localizó un túnel conectado a una toma clandestina.

Durante la inspección del sitio se presentó un derrumbe, por lo que, en coordinación con Protección Civil, se iniciaron labores de búsqueda y rescate de cuatro personas atrapadas, ajenas a la institución.

Asimismo, elementos de la Empresa Pública del Estado trabajan en la localización y cierre de las conexiones ilícitas del poliducto para prevenir mayores riesgos.

PEMEX refrendó su compromiso en el combate al mercado ilícito de combustibles y el bienestar de la ciudadanía.