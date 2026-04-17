Insuficiente despedir a tres directivos de Pemex; necesaria remediación tras derrame: Lavida

abril 17, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), Emilio Rodríguez consideró que la separación de funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) tras el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México no resuelve el impacto ambiental generado.

En entrevista insistió en que el gobierno federal debe garantizar la remediación de los daños pues señaló que las consecuencias del derrame podrían prolongarse por años, por lo que consideró insuficiente limitar las acciones a sanciones administrativas.

“Esta catástrofe fue abordada de muy mala manera, lo que hicieron de despedir a tres directores de Pemex es lo mínimo y eso no resuelve, el problema ahora es cómo se va a enfrentar toda la remediación y garantizar que no exista una repetición”.

Asimismo, cuestionó la tardanza de las autoridades en reconocer el origen del incidente, al señalar que la sociedad civil ya había identificado la causa desde semanas antes.

“Desde hace tres semanas anunciaron que el origen era este (…) semanas después se acredita que lo dicho por las organizaciones, fue lo ocurrido”.

Afirmó que el reconocimiento tardío por parte de Pemex retrasó la toma de decisiones y evidenció fallas en los mecanismos institucionales.

“Lamentablemente la manera en que se manejó la información no fue la mejor, se negó de manera constante toda esta situación”.

Indicó que esta situación genera desconfianza en los procesos técnicos del gobierno federal, al considerar que no se están incorporando oportunamente análisis especializados externos.

Y es que, de acuerdo con información oficial, el derrame se originó por fallas operativas en instalaciones vinculadas a la zona Abkatún-Cantarell, lo que derivó en la remoción de tres funcionarios y en la apertura de investigaciones para deslindar responsabilidades.

A raíz de ello, fueron removidos de sus funciones el subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental; el coordinador de Control Marino, Derrames y Residuos; y el líder de Derrames y Residuos. El derrame generó más de 900 toneladas de residuos contaminados en 48 playas de todo el Golfo de México.