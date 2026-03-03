Petróleos Mexicanos logra equilibrio en su balance financiero y reduce deuda tras implementar estrategia integral

marzo 2, 2026

La actual administración de Petróleos Mexicanos informó este domingo que su balance financiero cerró prácticamente en cero, logrando neutralizar con éxito el déficit previo de 350.5 miles de millones de pesos. Este avance refleja la solidez financiera de Pemex, alcanzada mediante una estrecha coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía. Según el reporte oficial, el resultado integra el cumplimiento puntual de los compromisos de deuda y el pago oportuno a su red de proveedores, destinando más de 582 mil millones de pesos para fortalecer la cadena de valor de la industria nacional.

Reducción de pasivos y reconocimiento internacional

De acuerdo con Cadena Política, en primer lugar, la institución destacó una disminución histórica en sus niveles de endeudamiento al cierre del ejercicio 2025. Los datos indican que el saldo total de la deuda cayó un 13% respecto al año anterior y un 19% en comparación con los registros de 2018, situándose en su nivel más bajo de los últimos once años. Por otro lado, este saneamiento de las cuentas públicas generó una reacción positiva en las agencias calificadoras globales. Durante el último año, Fitch Ratings elevó la calificación crediticia de la petrolera a BB+, mientras que Moody’s ajustó su nota a B1, otorgando en ambos casos una perspectiva estable para los próximos periodos.

De igual manera, la confianza de los inversionistas quedó de manifiesto durante el mes de febrero de 2026. La empresa pública regresó al mercado bursátil con una emisión de certificados por 31 mil 500 millones de pesos, operación que registró una sobredemanda de 2.5 veces el monto ofertado originalmente. Este apetito por los títulos de deuda mexicanos confirma que el sector financiero respalda la ruta de recuperación trazada por la dirección general y el gobierno federal para alcanzar la soberanía energética.

Indicadores de producción y refinación

En cuanto al desempeño operativo, la plataforma de producción se estabilizó en un millón 648 mil barriles diarios de crudo. Asimismo, el Sistema Nacional de Refinación reportó un incremento sustancial en el procesamiento de petróleo, alcanzando un millón 136 mil barriles por jornada. Esta cifra representa un crecimiento del 44.4% en comparación con el cuarto trimestre de 2024, lo que reduce la dependencia de importaciones de combustibles terminados.

Posteriormente, la estrategia de comercialización permitió elevar en un 7% las ventas de destilados de alto valor, equivalente a 70 mil barriles adicionales cada día. Gracias a estos indicadores, la solidez financiera de Pemex se consolida como el pilar fundamental para el abastecimiento interno de energéticos a precios competitivos. Finalmente, las autoridades reiteraron que continuarán con la política de eficiencia en el gasto y optimización de recursos para mantener el equilibrio presupuestal durante el resto del ciclo fiscal.