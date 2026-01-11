Domingo de Tequio para la recuperación de espacios públicos en Xalapa

enero 11, 2026

Xalapa, Ver., 11 de enero de 2026.- Para impulsar la recuperación, conservación y dignificación de los espacios públicos del Ayuntamiento de Xalapa en beneficio de la comunidad, la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos; el Síndico Único, Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez; Regidoras y Regidores, encabezaron este domingo el Primer Tequio Municipal, en las instalaciones del Centro de Desarrollo Social de Xalapa, ubicado en la calle Facultad de Arquitectura, col. Represa del Carmen, donde se concentran oficinas de las direcciones de Juventud, Salud y Educación.

Como parte de la actividad organizada por la Dirección de Juventud, a cargo del Lic. Rafael Alarcón Barrientos, se llevaron a cabo acciones de aplicación de pintura, chapeo y limpieza, con la participación de funcionariado de las direcciones de Juventud, Obras Públicas, Administración, Desarrollo Social, Protección Civil, Limpia Pública, Salud, Educación, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, Cultura y Participación Ciudadana, así como del Sistema DIF, IMMX, Secretaría Particular y Comunicación Social.

Con estas labores, en las que destacaron la proactividad y el entusiasmo del personal, además de la mejora del espacio público, se promueve el cuidado del entorno y el fortalecimiento del tejido social, fomentando valores de corresponsabilidad, solidaridad y compromiso cívico.

Todas las áreas de la estructura municipal participarán en estas jornadas con base en un calendario establecido a lo largo del cuatrienio, de acuerdo con las necesidades y circunstancias de los inmuebles.