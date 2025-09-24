Urge censo de escuelas que todavía no cuentan con escrituras y voluntad de ayuntamientos para entregar información 

septiembre 24, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- A pesar de que es una prioridad el censo de escuelas en territorio veracruzano que carecen de escrituras, éste ha tenido poco avance en lo que va del año, aseguró el dirigente estatal de la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), José Reveriano Marín Hernández.

En ese sentido, considero que los ayuntamientos han incumplido con la entrega de la información que se requiere para iniciar con los trámites de regularización de los predios donde se ubican las escuelas y darles certeza jurídica.

“Es prioridad que tengamos el censo para que podamos regularizar los predios escolares para que puedan acceder a los programas que son de apoyo para los planteles educativos y no se rezaguen”.

Y es que recordó que ante la falta de escrituración hay escuelas que no pueden acceder a los beneficios de programas institucionales federales y estatales porque las reglas de operación no se lo permiten.

Entrevistado posterior a la guardia de honor que encabezó en el monumento a don Miguel Hidalgo y Costilla en el 215 aniversario de la lucha de independencia el diputado local por Morena aseguró que se trata de una preocupación del magisterio y de las autoridades estatales.

“El que tiene su escritura garante puede acceder a estos apoyos y el que no, se va rezagando y esa es la preocupación que tenemos (…) Aún no tenemos el número de cuántas escuelas y por ello es que se debe integrar”.

Marina Hernández destacó que parte de la integración de este padrón de escuelas que no cuentan con escrituras depende de los gobiernos locales pues ellos deben hacer llegar la información sobre aquellos predios que no tienen escrituración para iniciar los trámites.

Y aunque destacó que a las administraciones municipales actuales todavía le quedan cuando menos tres meses de trabajo, ya será poco lo que puedan avanzar en el tema de escrituración de escuelas por lo que quedaría pendiente para los siguientes presidentas y presidentes municipales.