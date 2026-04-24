Alza en combustibles encarece productos básicos y golpea bolsillo ciudadano: PAN

abril 24, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El diputado local del PAN, Enrique Cambranis Torres, aseguró que el incremento en los precios de los combustibles ha provocado un efecto en cadena que impacta directamente en los costos del transporte, las casetas y, en consecuencia, en los productos de la canasta básica.

El legislador advirtió que el encarecimiento de la gasolina y el diésel, sumado a los problemas de inseguridad en el país, genera un escenario económico desfavorable para la población, pues termina reflejándose en mayores gastos para las familias mexicanas.

“Sí, bueno, como habíamos comentado desde hace ya varios meses, lamentablemente, el que subieran los energéticos, en este caso, en concreto, la gasolina y el diésel, iba invariablemente a subir, no solamente las casetas, que lamentablemente también ya está, sino que, al subir las casetas, van a subir los costos del transporte y van a subir prácticamente, lamentablemente, todos los productos”.

Cambranis sostuvo que esta situación rebasa los discursos oficiales y representa una realidad económica que afecta a todos los sectores.

El panista cuestionó además la política económica en materia energética, al considerar que no se ha cumplido con las promesas de mantener bajos los precios de los combustibles.

“Bueno, nosotros hemos criticado, desde luego, la forma en que ha manejado la política de manera general. Pero en la parte económica y, en concreto, la forma en que están manejando el precio de las gasolinas, yo creo casi de manera muy responsable, sobre todo por las promesas que se hicieron en el pasado”.

Finalmente, lamentó que el costo de la gasolina se haya elevado de manera considerable en los últimos años, situación que, dijo, repercute directamente en la economía familiar.

“Y, lamentablemente, de la queja que era de hace unos años, de trece pesos al día de hoy, de casi el triple, casi treinta pesos, pues es muy lamentable. Y, como te comento, todo esto lleva, desafortunadamente, a pegar en los bolsillos de todos los ciudadanos”.