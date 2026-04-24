Sindicato de Salud federal da tregua a autoridades, llegan a acuerdos en CDMX

abril 24, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Tras la mesa de diálogo que se estableció en la Ciudad de México con autoridades del IMSS-Bienestar, los integrantes del Sindicato nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en Veracruz decidieron dar una tregua a las autoridades y suspender la manifestación que mantenían desde el lunes pasado en hospitales y centros de salud, así como oficinas administrativas.

Al respecto, Antonio Ortíz Fernández, secretario general de la Sección 26 Centro en Veracruz, aseguró que las negociaciones continuarán, pues están decididos, dijo, a defender los derechos de los trabajadores.

En un documento emitido por el Sindicato Nacional se da a conocer que ese llegaron a varios acuerdos entre las autoridades federales y estatales, entre ellos, una visita al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz para verificar el abasto de medicamentos e insumos este mismo viernes.

El segundo acuerdo es una reunión de escalafón entre autoridades de los Servicios de Salud de Veracruz y los representantes de la organización sindical para concretar minutas y emitir convocatorias el próximo lunes.

“Se realizará reunión entre los Servicios de Salud de Veracruz y los secretarios del SNTSA para tratar asuntos de la comisión de seguridad e higiene el 4 de mayo a las 10:00. Se realizará reunion entre la coordinación estatal del estado de Veracruz (IMSS-Bienestar) para tratar tambien asuntos de la comisión de seguridad e higiene”.

Las autoridades estatales y federales se comprometieron a entregar dos dotaciones de uniformes correspondientes al 2025 a los trabajadores de Vectores a más tardar el 4 de junio; Sesver deberá pagar medidas de fin de año al personal faltante antes del 30 de abril y en lo sucesivo se seguirá pagando este beneficio en efectivo, entre otros.