Invitan a asistir al Festival del Día del Niño en la Granja Interactiva Girasol

Invitan a asistir al Festival del Día del Niño en la Granja Interactiva Girasol

abril 24, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Con el objetivo de fomentar la conciencia ambiental y ofrecer un espacio de convivencia familiar, integrantes de la Granja Interactiva Girasol anunciaron la realización del “Festival del Día del Niño”, el cual se llevará a cabo este sábado 25 de abril en la comunidad de La Laguna.

Explicaron que esta iniciativa surge del interés por impulsar temas medioambientales a través de actividades lúdicas dirigidas a niñas y niños, en colaboración con maestras de preescolar y padres de familia.

“El proyecto busca acercar a los niños a la naturaleza mediante experiencias educativas y recreativas”, destacaron.

Por su parte, la maestra Ilse Kim detalló que el evento estará conformado por diversas estaciones donde los menores podrán participar en actividades como talleres de pintura con pigmentos naturales y música.

Además, se contemplan charlas informativas y actividades de convivencia con animales de granja, como pollos, cabras y conejos, lo que permitirá a los asistentes conocer más sobre el cuidado y la vida en el campo.

El programa también incluye espectáculos como una obra de teatro y un concierto interactivo, los cuales se realizarán en un horario intermedio entre la 1:00 y las 3:00 de la tarde, permitiendo a los asistentes organizar su recorrido por las distintas actividades.

Asimismo, se contará con venta de alimentos y productos de emprendedores locales de Xalapa y Coatepec, quienes se suman a esta iniciativa.

El evento se desarrollará de 11:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. El acceso tendrá un costo de 250 pesos, el cual incluye la entrada para un niño acompañado de un adulto, así como un paquete con materiales y un pasaporte para participar en todas las actividades.

Los organizadores informaron que quienes presenten un volante promocional podrán obtener un 10 por ciento de descuento.

La sede del festival se ubica en la comunidad de La Laguna, en la desviación hacia Pacho Viejo, con acceso desde la carretera Xalapa–Coatepec. También habrá transporte público disponible desde el Mercado de Los Sauces, con salidas cada media hora.