Sheinbaum reitera que se atenderá sin excepción a todos los afectados por descarrilamiento del Tren Interoceánico

enero 28, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su solidaridad con las familias de las personas que perdieron la vida tras el accidente del Tren Interoceánico y aseguró que el gobierno federal trabaja para que la reparación integral del daño se realice de manera pronta, coordinada y con acompañamiento directo a las víctimas.

Durante su mensaje, la mandataria subrayó que desde el primer momento las familias afectadas recibieron apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y de Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que acudió personalmente al lugar de los hechos y ha permanecido en contacto con los familiares durante las semanas posteriores al accidente.

Sheinbaum explicó que el proceso de reparación integral del daño forma parte de las salidas alternativas de justicia previstas en la ley y depende de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual —dijo— aceptó que este procedimiento se lleve a cabo lo antes posible, siempre con el consentimiento de las víctimas o de sus familiares.

En ese sentido, anunció que a partir del próximo lunes autoridades federales se trasladarán a las localidades de origen de las víctimas, ya que se cuenta con los datos de las personas que viajaban en el tren y se ha mantenido comunicación directa con sus familias.

El despliegue estará integrado por personal de la FGR, la CEAV y la Secretaría de Gobernación, que coordinará los trabajos para facilitar los acuerdos y la atención individualizada en cada comunidad.

La presidenta detalló que, en caso de que las familias acepten la reparación integral, primero recibirán la compensación correspondiente por parte de la aseguradora, y posteriormente se determinarán apoyos adicionales conforme a lo que establezca la Fiscalía General de la República.

Asimismo, informó que el gobierno federal mantiene seguimiento puntual al estado de salud de las personas lesionadas.

Indicó que la mayoría ya fue dada de alta, aunque una persona continúa hospitalizada en el Hospital 20 de Noviembre, con atención permanente de las autoridades.

Sheinbaum reiteró que existe un servidor público asignado a cada familia, con el objetivo de garantizar atención continua, orientación jurídica y acompañamiento durante todo el proceso.

“Todo el apoyo que requieran las víctimas y sus familiares”, enfatizó la mandataria, al reafirmar el compromiso del gobierno con la verdad, la justicia y la atención integral a quienes resultaron afectados.