Desde el lunes iniciarán citas y pago a afectados por descarrilamiento del Tren Interoceánico

Desde el lunes iniciarán citas y pago a afectados por descarrilamiento del Tren Interoceánico

enero 28, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El gobierno de México inició el proceso de reparación integral del daño a las víctimas y familiares afectados por el accidente del Tren Interoceánico ocurrido el pasado 28 de diciembre en Nizanda, Oaxaca, mediante un esquema de atención inmediata, permanente y coordinada, que prioriza la salud, la recuperación y el acompañamiento humano y jurídico de las personas.

Así lo detalló este miércoles Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.

Durante su intervención, el funcionario destacó que, desde el momento en que ocurrió el incidente, se activó una estrategia interinstitucional para garantizar una atención integral a las víctimas directas e indirectas, así como a las familias de las personas que perdieron la vida.

Medina Padilla informó que a partir del lunes comenzó el contacto directo con cada una de las víctimas o sus familiares para agendar citas personalizadas e iniciar formalmente el proceso de reparación integral, luego de que el Corredor Interoceánico aceptó la reparación recomendada por la Fiscalía General de la República (FGR).

Detalló que las personas afectadas podrán optar libremente por los mecanismos alternativos de solución de controversias que pondrá a su disposición la FGR, y decidir si aceptan la propuesta de reparación integral que será presentada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), junto con la oferta correspondiente de la aseguradora involucrada.

El subsecretario subrayó que cada víctima contará con acompañamiento jurídico individual, a través de una mesa interinstitucional integrada por personal de la CEAV, de la FGR y del Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias de la Secretaría de Gobernación, con el objetivo de resolver dudas y atender planteamientos específicos.

Uno de los puntos centrales del esquema es que la atención se realizará directamente en las comunidades de las víctimas, evitando traslados a la Ciudad de México y eliminando trámites innecesarios.

“No habrá procesos burocráticos. La instrucción de la presidenta es que la atención sea ágil y humana”, enfatizó Medina Padilla.

Añadió que trámites que normalmente podrían tardar más de seis meses se resolverán en el menor tiempo posible, con la expectativa de que en cuestión de días las personas puedan acceder, si así lo deciden, al proceso de aseguramiento y a la reparación integral del daño.

Precisó que los montos de compensación serán diferenciados, considerando las circunstancias particulares de cada caso, y que la reparación abarcará a la totalidad de las 225 personas que viajaban en el tren el día del accidente, en función de las afectaciones sufridas tanto en su integridad física como en sus bienes.

Finalmente, Medina Padilla aseguró que el gobierno federal mantendrá presencia permanente en Oaxaca y Veracruz, entidades donde se concentra el mayor número de víctimas, y reiteró que se trabajará sin interrupciones hasta que cada persona y cada familia reciba la atención que necesita.

“La prioridad han sido y seguirán siendo las personas”, concluyó.