Detienen a dos y aseguran más de 100 kilos de drogas en Oaxaca

octubre 20, 2025

La Fiscalía General de Oaxaca realizó la detención de dos operadores de la célula delictiva del “Comandante Cromo”, además de lograr el aseguramiento de más de 100 kilogramos de drogas, durante un despliegue táctico que se llevó a cabo en el Istmo de Tehuantepec.

Derivado de los trabajos de inteligencia criminal fue posible localizar un centro de operaciones de esta célula delictiva, por lo que se llevó a cabo un despliegue operativo en Juchitán de Zaragoza, en el que se logró la detención de A.A.V.M., alias “El Chino”, y de I.J.S., alias “El Iber”.

⇒ Además, aseguraron más de 100 paquetes de marihuana emplayados, de más un kilogramo de peso cada uno, lo cual tiene un valor comercial superior a los 4 millones de pesos.

En el operativo, la Fiscalía General de Oaxaca, a través de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), trabajó en estrecha coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (NG) y la Policía Estatal.

⇒ A la célula delictiva del “Comandante Cromo” se le relaciona con la comisión de diversos delitos como extorsión, cobro de piso, homicidio, privación ilegal de la libertad, entre otros.

En un breve comunicado, la Fiscalía General de Oaxaca reiteró su compromiso de llevar a cabo acciones coordinadas para el combate al fenómeno delictivo en las ocho regiones de la entidad, como en este caso el Istmo de Tehuantepec, para garantizar la paz social y la seguridad de la ciudadanía.