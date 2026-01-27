Desempleo en México cerró el 2025 en 2.4%: Inegi

enero 26, 2026

La tasa de desempleo en México llegó en diciembre pasado a 2.4 por ciento de la población económicamente activa (PEA), informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El dato es igual al índice registrado el mismo mes de 2024, aunque menor al de 2.7 por ciento de noviembre pasado.

⇒ La población en desempleo fue de 1.5 millones de personas, con lo que la tasa de desocupación se ubicó en 2.4 por ciento de la población económicamente activa.

La población económicamente activa del último mes de 2025 llegó a 61.9 millones de personas de 15 años y más, lo que representó una tasa de participación de 59.1 por ciento y una población activa mayor en 1.1 millones a la de diciembre de 2024. De ellos, 60.4 millones de personas estuvieron ocupadas durante diciembre.

Por otra parte, las personas subocupadas, es decir, quienes declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, fueron 3.7 millones, es decir, 6.2 por ciento de la población ocupada, porcentaje menor al de 6.9 por ciento que se registró en diciembre de 2024.

⇒ Los trabajadores informales en diciembre totalizaron 33 millones, lo que dejó la tasa de informalidad en 54.6 por ciento .

Por sector de actividad, la población ocupada se distribuyó: 44.1 por ciento en servicios; en comercio, 20.5 por ciento; en manufacturas, 15.7 por ciento; en actividades agropecuarias, 10.6 por ciento, y construcción, 7.8 por ciento. Mientras que el 0.7 por ciento no especificó actividad.

La ocupación de las mujeres en el país fue de 24.6 millones y la de hombres, de 35.8 millones, con una tasa de participación de 45.6 por ciento en mujeres en edad de trabajar y de 74.3 por ciento en hombres. Respecto a diciembre de 2024, la participación de mujeres disminuyó 0.4 puntos porcentuales y la de hombres, 0.3 puntos porcentuales.