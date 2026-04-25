Actividad económica registra ligero rebote en febrero

abril 24, 2026

La actividad económica de México registró en febrero un ligero crecimiento mensual; sin embargo, en su comparación anual, el dato presentó una contracción de 0.3 por ciento, informó este viernes 24 de abril el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

⇒ En el segundo mes del año, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) avanzó 0.1 por ciento respecto a enero pasado.

De acuerdo con el Inegi, durante febrero, el sector primario, que incluye la agricultura, la ganadería y la pesca, retrocedió 0.3 por ciento respecto a enero pasado. En contraste, las actividades secundarias, en donde se incorpora la minería, la construcción y la manufactura, avanzaron 0.4 por ciento.

En tanto, las actividades terciarias, que incluyen el comercio y los servicios y que aportan con alrededor del 60 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, tuvieron un retroceso de 0.1 por ciento respecto al primer mes del año.

Los datos del Inegi indican que, a tasa anual, es decir, comparado respecto a febrero de 2025, la economía mexicana retrocedió 0.3 por ciento. La caída anual está por debajo del crecimiento de 0.51 por ciento estimado por el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE).

La baja anual, de acuerdo con el Inegi, se debió a que en el segundo mes de 2026, las actividades secundarias experimentaron un descenso de 1.3 por ciento. Mientras que las actividades primarias avanzaron 2.3 por ciento y las terciarias avanzaron 0.2 por ciento.