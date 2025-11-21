Veracruz, entre estados con mayor ciberacoso

noviembre 21, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que el estado de Veracruz se ubica por encima de la media nacional en cuanto a la prevalencia del ciberacoso, de acuerdo con los resultados del Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2024, publicado este 2025.

Las cifras indican que el 23.2% de la población veracruzana de 12 años y más usuaria de internet fue víctima de alguna forma de acoso cibernético durante 2024.

Este porcentaje es significativamente superior al promedio nacional del 21.0%, colocando a Veracruz como una de las entidades con mayores retos en seguridad digital.

Aunque el INEGI no desglosó las cifras de prevalencia por sexo específicamente para Veracruz en 2024, a nivel nacional se mantiene una marcada brecha de género: el 22.2% de las mujeres usuarias de internet fueron víctimas, frente al 19.6% de los hombres.

Una joven xalapeña, quien solicitó el anonimato, dijo haber sido víctima del ciberacoso y pidió la intervención de las autoridades para combatir este problema.

Entre las modalidades de acoso más frecuentes, el contacto mediante identidades falsas se consolidó como la principal forma de agresión, afectando a un alto porcentaje tanto de hombres como de mujeres en la entidad.

Los datos a nivel nacional del MOCIBA 2024 señalan que las plataformas más utilizadas por los agresores para perpetrar el ciberacoso son WhatsApp (39.8%), Facebook (39.7%) y las llamadas de teléfono celular (29.3%).

La alta incidencia en Veracruz subraya la urgencia de fortalecer las estrategias de prevención y protección en el espacio digital, ya que la entidad sigue enfrentando un desafío considerable para garantizar la seguridad de sus ciudadanos en línea.