Reportan al menos 80 demandas laborales por despidos tras cambio de Ayuntamientos

febrero 25, 2026

Xalapa, Ver.- La presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), Luz María López Aburto, informó que, como parte del cambio de administraciones municipales, se han presentado al menos 80 demandas laborales por el despido de trabajadores que prestaban servicios en los ayuntamientos.

En entrevista en el Congreso de Veracruz, señaló que la cifra podría incrementarse en los próximos días, debido a que continúan los ajustes en las administraciones municipales que iniciaron funciones el 1 de enero.

Explicó que ese día entraron en funciones 211 ayuntamientos y un Concejo Municipal, y que con el cambio de gobierno es común que las nuevas autoridades den de baja a personal de confianza.

En ese sentido, la magistrada reconoció que el Tribunal está recibiendo un número importante de demandas laborales, aunque aclaró que todavía no se puede determinar si todas corresponden a despidos injustificados.

“No se puede decir si son de esa naturaleza (despido injustificado), pero vamos a estar muy atentos. Hemos recibido de la mayoría de los ayuntamientos”, comentó.

López Aburto explicó que, mediante la instalación de mesas de inicio, se está dando un trámite especial a las quejas laborales derivadas del relevo municipal.