Turismo internacional en México creció 16% durante septiembre: Inegi

noviembre 11, 2025

En septiembre, ingresaron a México siete millones 279 mil 357 visitantes internacionales, un repunte de 16 por ciento frente al mismo mes de 2024 (cuando fueron 6.27 millones de turistas), informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el Inegi, el incremento de este periodo fue impulsado principalmente por el flujo de excursionistas, es decir, personas que ingresan al país sin pernoctar, al llegar a cuatro millones 75 mil 554 personas, lo que representó 56 por ciento del flujo total.

⇒ En contraste, el número de turistas internacionales, que son viajeros extranjeros que pernoctan en el país, se ubicó en tres millones 203 mil 803, una reducción de 3.2 por ciento anual, frente a los 3.31 millones del mismo mes del año pasado.

El 80.1 por ciento de viajeros ingresó por vía aérea, cifra que se redujo cuatro por ciento a tasa anual, hasta las 1.16 millones de personas. Mientras tanto, el número de turistas de internación que cruzaron la frontera por vía terrestre aumentó 18.3 por ciento, al totalizar 289 mil 511 personas.

En septiembre pasado, el gasto total de los turistas internacionales subió el 3.1 por ciento interanual, al pasar de mil 788 millones de dólares en 2024 a mil 844 millones de dólares en este año. Sin embargo, el gasto medio de cada turista se redujo el 11.1 por ciento, pues fue de 253.36 dólares.