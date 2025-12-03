Sheinbaum descarta que aumento a salarios genere inflación o desempleo

diciembre 3, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el incremento de 13% al salario mínimo que entrará en vigor en 2026 no generará presiones inflacionarias, al sostener que la decisión se tomó en coordinación con la Secretaría de Hacienda y el Banco de México.

Al ser cuestionada sobre el impacto del ajuste salarial en los precios, la mandataria explicó que el análisis técnico del gobierno y del banco central confirma que la proporción del costo laboral dentro de la producción no provoca aumentos en los precios finales.

“No tiene impactos en la inflación… la parte laboral en el costo de producción no implicaría incrementos ni en los productos y por lo tanto tampoco en la inflación”, afirmó.

A su vez, el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, detalló que las decisiones de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) se sustentan en proyecciones del Banco de México y de la propia comisión, y que nunca se aprueban ajustes fuera de los parámetros previstos.

Recordó que, pese a que el salario mínimo ha aumentado cerca de 145% desde 2018, “esto no ha significado un incremento en la inflación”.

Añadió que el consenso entre trabajadores, empleadores y gobierno —además del programa PACIC para estabilizar precios— ha permitido mantener un comportamiento regular en el costo de productos básicos.

Respecto a la reforma para transitar hacia una semana laboral de 40 horas, Sheinbaum señaló que el acuerdo alcanzado con el sector empresarial definió una ruta gradual para no afectar a las empresas ni provocar despidos o automatización excesiva.

Bolaños explicó que en 2026 iniciarán las adecuaciones internas y que la jornada se reducirá progresivamente: 46 horas en 2027, con recortes de dos horas por año hasta llegar a 40 horas en 2030.

Sheinbaum agregó que la experiencia internacional, incluso en países que ya evalúan semanas de 36 horas, demuestra que estas medidas pueden traducirse en mayor productividad, particularmente en sectores de servicios.

La presidenta defendió que las principales transformaciones laborales de la llamada Cuarta Transformación —el aumento del salario mínimo, la eliminación del outsourcing, la reforma a la justicia laboral, el incremento a las pensiones, mayores utilidades, vacaciones dignas y la regulación de las plataformas digitales— se han aprobado por unanimidad entre los sectores involucrados.

“Todos los acuerdos en el mundo del trabajo se han tomado por consenso… y ha habido cambios muy profundos”, subrayó.

Recordó que, aunque el salario mínimo alcanzará los 315 pesos diarios en 2026, aún se encuentra por debajo de su nivel máximo real registrado en 1976, por lo que uno de los objetivos del gobierno es continuar la recuperación del poder adquisitivo.

Sheinbaum destacó que, junto con el control de precios de productos de la canasta básica mediante el PACIC y el acuerdo voluntario con gasolineras para fijar un máximo en combustibles, las políticas salariales han contribuido a mejorar el nivel de vida.

Aseguró que estas medidas han permitido sacar de la pobreza a 13.5 millones de personas.

“La prosperidad compartida sólo se puede dar si es prosperidad para los que menos tienen… por el bien de todos, primero los pobres”, afirmó.