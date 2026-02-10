Mujeres mueren por cáncer de mama y niñas por leucemia, según Inegi

febrero 9, 2026

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, la Cámara de Diputados puso el énfasis en las fallas del sistema de salud, señalando el abandono institucional en la atención y el desabasto de medicamentos.

Mientras, las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalaron un incremento en la mortalidad por esta causa en una década. La tasa pasó de 65 defunciones por cada 100.000 personas en 2015, a 73,1 muertes por tumores malignos por cada 100.000 personas hasta 2024.

A partir de 2021 se ha mantenido una diferencia mujeres y hombres. En 2024 la tasa fue de 74,9 en mujeres y de 71,2 en hombres.

El cáncer de mama sigue siendo la principal causa de muerte en mujeres adultas en los grupos de edades que van de los 30 y 59 años de edad y en mujeres de 60 años y más.

Mientras, la leucemia es la principal causa en niñas y jovencitas de 0 a 19 años y de 20 a 29 años de edad.

Por otra parte, en 2024, se reportaron 57.019 egresos hospitalarios en establecimientos particulares de salud por tumores malignos; 57,9 por ciento correspondió a mujeres y 42,1 por ciento, a hombres.

De acuerdo con las estadísticas, en 2024 se registraron 819.672 defunciones, de las cuales 95.108 (11,6%) se debieron a tumores malignos. De este total, 52,5 por ciento correspondió a mujeres y 47,5 por ciento, a hombres.

Por entidad federativa, Chihuahua tuvo la tasa más alta de defunciones por tumores malignos, con 90,1 defunciones por cada 100.000 habitantes, seguida por Baja California Sur (88,8) y Baja California (86,9). En contraste, Guerrero registró la más baja, con 50,7, seguida por Durango (63,6) y Tlaxcala (63,9).

En conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, el Inegi presenta datos sobre morbilidad hospitalaria a partir de las Estadísticas de Salud en Establecimientos Particulares (ESEP) 2024 y la mortalidad por esta causa, con base en las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) 2024.

En Cámara de Diputados legisladoras cuestionan fallas en el sistema de salud

En el marco del Día Mundial Contra el Cáncer, que se celebra el 4 de febrero desde el año 2000 con el objetivo de concienciar sobre la enfermedad y movilizar acciones para reducir su impacto global, en la Cámara de Diputados, las y los legisladores advirtieron que en México cada año se detectan 200.000 nuevos casos y cuestionaron las fallas del sistema de salud.

La diputada federal por Durango, Verónica Pérez Herrera, llamó a no guardar silencio ante el abandono de pacientes con cáncer y la falta de tratamientos en hospitales públicos. Advirtió que el cáncer no se combate con discursos, sino con detección temprana, prevención real, especialistas, infraestructura, medicamentos y presupuesto, y lamentó que miles de pacientes estén llegando a consulta cuando la enfermedad ya se encuentra en etapas avanzadas.

Pérez Herrera denunció el debilitamiento del Fondo de Salud para el Bienestar con recursos desviados y una reducción alarmante en su patrimonio. Señaló que la Auditoría Superior de la Federación ha documentado inconsistencias graves en el manejo del Fondo, incluyendo transferencias millonarias de recursos a la Tesorería de la Federación, mientras una proporción mínima se destinó a enfermedades de alto costo.

Refirió que la Organización Mundial de la Salud señala que entre el 30 y el 50 por ciento de las defunciones por cáncer se podrían prevenir. “Prevenir significa llegar a tiempo, que el Estado haga su parte antes de que sea demasiado tarde”.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Flores, coincidió en señalar que la falta de atención oportuna y el desabasto de medicamentos están relacionadas con las muertes por cáncer.”

En México se muere gente no sólo por cáncer, sino por abandono institucional, que el desabasto mata, que la burocracia mata, que la indiferencia mata, y que cada persona, cada adolescente, cada niña o cada niño que interrumpe su tratamiento es una derrota del Estado”, señaló.

La diputada del PRI, Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, recordó que el cáncer es la segunda causa de muerte en niñas y niños de entre cinco y 14 años, por lo que pidió una inspección minuciosa al IMSS, al ISSSTE y a todo lo que tenga que ver con la salud.

Fátima Almendra Cruz Peláez, diputada del PVEM, expresó que hoy se unen a una jornada internacional de lucha contra una enfermedad que año con año arrebata la vida de millones de personas en todo el mundo, y se refrenda el compromiso en la lucha contra el cáncer, a través de la concientización, la educación, la prevención y la defensa del derecho a la salud.

“Es momento de hacer un llamado a comprometernos con el fortalecimiento de las acciones destinadas a mejorar el acceso a una atención de calidad”.

Observó que el cáncer es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. En México, más del 11 por ciento de las defunciones están relacionadas con esa enfermedad. A pesar de los esfuerzos realizados en prevención el diagnóstico tardío sigue siendo una barrera significativa.

Es preciso asumir con responsabilidad que la atención al cáncer debe ser oportuna, accesible y de calidad, sin importar lugar de origen, condición económica o institución de afiliación, sino significa fortalecer la prevención, la detección temprana y la continuidad en los trámites.

La diputada Margarita García García (PT) expresó que es una fecha, no solo conmemorativa, sino humana, porque detrás de cada cifra hay un hombre, una familia y una historia de lucha. El cáncer sigue siendo uno de los principales desafíos de salud pública no solo en el país, sino en el mundo entero; no distingue ideologías, religiones ni condiciones sociales y evidencia profundas desigualdades en el acceso a la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento.

Destacó la necesidad de seguir promoviendo la prevención y este Día Mundial contra el Cáncer es un llamado de atención a todas y a todos, y a los médicos, a las enfermeras y a todo el personal que está en los diferentes hospitales de oncología, y “que nosotros los legisladores actuemos con sensibilidad y responsabilidad, velando por la dignidad y vida de las personas”.

Feria por la Promoción de la Salud del INCan

El Instituto Nacional de Cancerología (INCan) conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer con la Feria por la Promoción de la Salud y la difusión de la campaña global “Unidos Por lo Único”.

El INCan invitó a la población a participar en actividades gratuitas, pláticas informativas y stands de detección en sus instalaciones, con el objetivo de fomentar la prevención y la detección oportuna.

De esta manera se sumó a la campaña global de la Unión Internacional para el Control del Cáncer (UICC) para el periodo 2025-2027, cuyo lema es “Unidos Por Lo Único” (“Unidos por lo único que tenemos en común: la vida”). La campaña busca poner a las personas en el centro de la atención y resaltar que, si bien el cáncer afecta a millones de vidas, no define quiénes son.

Los mensajes clave del INCan y otras instituciones de salud mexicanas se centraron en la importancia de la prevención, la detección temprana y el acceso a tratamientos oportunos. Se hizo hincapié en la meta de lograr un diagnóstico en menos de 30 días y un tratamiento en menos de 62 días para mejorar los resultados de salud. La difusión se realizó en sus redes sociales Facebook y X.