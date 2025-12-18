Turismo aportó el 8.7 por ciento del PIB nacional en 2024: Inegi

diciembre 18, 2025

El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) reportó que, durante el 2024, el turismo registró una participación del 8.7 por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional, con lo que creció 0.2 puntos porcentuales en relación al año previo. Esto, al registrar un monto de 2.71 billones de pesos.

“En 2024, en términos reales (a precios de 2018), el sector turismo creció 2.5 por ciento, mientras que el PIB del total de la economía aumentó 1.3 por ciento. El crecimiento se explica principalmente por actividades relacionadas con los servicios de transporte de pasajeros, que tuvieron una variación anual de 5.6 por ciento; los servicios culturales, de 4.2 por ciento, y los servicios de alojamiento, de 1.2 por ciento”.

Con base en la nueva versión de la Cuenta Satélite del Turismo de México (CSTM), el año pasado se generaron 2.9 millones de puestos de trabajo en el sector turístico. La cifra reflejó un crecimiento de 3.5 por ciento respecto a 2023, cuando se generaron 2.8 millones. La mayor contribución se registró en el rubro restaurantes, bares y centros nocturnos, con el 23.2 por ciento.

Entre las principales actividades que tuvieron una mayor contribución al sector turismo destacaron servicios de alojamiento para visitantes (1.8 por ciento anual); transporte de pasajeros (1.8 por ciento) y servicio de los restaurantes, bares y centros nocturnos (1.3 por ciento).

El consumo turístico interior, que corresponde al gasto que realizan los visitantes dentro del país, tanto residentes (consumo interno) como los extranjeros (consumo receptivo), alcanzó un monto de 4.80 billones de pesos. De este monto, el consumo turístico interior aportó 94 por ciento del gasto total y el consumo turístico emisor representó 6 por ciento.

⇒ De cada 100 pesos que gastaron los visitantes (internos y receptivos) dentro del país, las personas residentes contribuyeron con 83 pesos, aproximadamente, informó el Inegi.