Confianza del Consumido cayó 2.4 puntos en diciembre: Inegi

enero 6, 2026

El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) tuvo un ligero repunte mensual en diciembre, luego de tres caídas consecutivas, apoyado en avances en la situación económica del país hoy y dentro de 12 meses; no obstante, su tendencia siguió a la baja, reportó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La confianza del consumidor registró una disminución de 2.4 puntos en el último mes del año, acumulando 12 meses consecutivos de variaciones anuales negativas. Es decir, todo el 2025 reportó caídas en su medición anual y se fue alejando del nivel máximo que alcanzó en octubre de 2024, de 48.9 puntos.

De acuerdo con el Inegi, el Indicador de Confianza del Consumidor se ubicó en 44.7 puntos. El mayor retroceso del periodo correspondió a los rubros que evalúan la situación económica del país, tanto actual como a 12 meses, ambos mostraron una percepción menos favorable con disminuciones de 4.3 y 6.9 puntos en diciembre, respectivamente.

El panorama económico de los hogares también tuvo un desempeño negativo, la valoración actual se debilitó ligeramente (-0.1), mientras que la expectativa a 12 meses disminuyó 1.2 puntos. En contraste, la categoría que mide las posibilidades actuales de compra de los hogares, en particular de bienes duraderos, se ubicó en 31 puntos, 0.6 puntos arriba que en diciembre de 2024.

Los datos que arrojó la Encuesta Nacional sobre la Confianza del Consumidor a 2 mil 336 viviendas urbanas a nivel nacional, reflejaron que en el último mes de 2025, los resultados terminaron con un sentimiento de pesimismo, sobre todo con respecto al futuro económico, aunque mejoró en su medición mes a mes.