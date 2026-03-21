Actividad económica creció 1.2% en febrero: Inegi

marzo 20, 2026

En febrero, la actividad económica registró un avance anual de 1.2 por ciento, de acuerdo con cifras preliminares difundidas el viernes 20 de marzo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En su comparación mensual, la economía mexicana habría registrado un incremento del 0.1 por ciento.

El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) reveló que este dato anual se debió a que en el segundo mes de 2026, las actividades dedicadas al comercio y servicios crecieron 1.9 por ciento; sin embargo, las actividades relacionadas a la industria registró una descenso de 1.9 por ciento.

⇒ El IOAE permite contar con estimaciones econométricas oportunas sobre la evolución del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE).

En términos mensuales, la actividad económica de México habría crecido 0.1 por ciento en febrero, de acuerdo con el IOAE. El desglose por tipo de actividad muestra:

Actividades terciarias (comercio y servicios): incremento de 0.2 por ciento mensual

Actividades secundarias (industria): sin variación mensual

En enero de 2026, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica reportó un crecimiento anual de 1.9 por ciento; mientras que en su variación mensual se habría registrado una contracción de -0.2 por ciento, lo que implica un cambio en la tendencia para el segundo mes del año.