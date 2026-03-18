México lidera desempleo más bajo OCDE

marzo 17, 2026

México registró la tasa más baja dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, al alcanzar un nivel de 2.6% en enero de 2026, según datos del organismo internacional. Este resultado posiciona al país como el de menor desocupación laboral entre sus miembros.

La cifra de desempleo en México OCDE se ubica por debajo de economías como Japón y Corea del Sur, cuyos niveles de desocupación fueron de 2.7% y 3%, respectivamente. Además, el indicador se mantiene significativamente inferior al promedio del organismo, que suele situarse entre 4% y 5%.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la medición se realiza con una metodología constante, lo que permite comparar el comportamiento del mercado laboral a lo largo del tiempo.

Empleo formal alcanza cifra histórica

De manera paralela, el empleo formal registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social alcanzó un nuevo máximo histórico al sumar 22 millones 691 mil 750 puestos de trabajo al cierre de febrero de 2026.

De ese total, el 86.8% corresponde a empleos permanentes, mientras que el 13.2% son eventuales. Durante el mes de febrero se generaron 182 mil 778 nuevos puestos, lo que representa el mayor incremento para ese periodo desde que se tiene registro.

En lo que va del año, el país acumula más de 174 mil empleos formales nuevos, con una predominancia de trabajos permanentes, lo que refleja estabilidad en la creación de empleo.

Sectores impulsan crecimiento laboral

El informe del IMSS indica que algunos sectores económicos destacan por su crecimiento anual en generación de empleo. Entre ellos se encuentran transportes y comunicaciones con un incremento de 11%, seguido por el comercio con 3.9% y la industria eléctrica con 1.6%.

A nivel regional, la Ciudad de México y el Estado de México registraron aumentos superiores al 4% en el número de trabajadores afiliados.

Además, el salario base de cotización promedio alcanzó 664.1 pesos diarios, el nivel más alto registrado para cualquier mes, con un crecimiento anual de 7.2%.

Cobertura social y servicios médicos

El sistema del IMSS también reporta que más de 8.3 millones de personas adicionales cuentan con acceso a servicios médicos mediante esquemas como el Seguro Facultativo, trabajadores independientes y plataformas digitales.

Estos datos reflejan un crecimiento tanto en el empleo formal como en la cobertura de seguridad social en el país.

En conjunto, los indicadores laborales muestran un desempeño favorable del mercado de trabajo en México, con niveles bajos de desempleo y un incremento sostenido en la generación de empleos formales.